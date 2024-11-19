19 ноября, 15:50Туризм
Посольство Японии упростило для россиян подачу документов на туристическую визу
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Посольство Японии в Москве упростило процедуру подачи документов на туристическую визу для российских граждан. Об этом говорится на сайте дипмиссии.
Теперь от граждан России больше не требуется оплачивать бронь отелей и подтверждать оплату документально.
В список нужных документов все еще входят документы, подтверждающие занятость и возможность оплаты поездки, заграничный паспорт, копия внутреннего удостоверения личности, подтверждение брони авиабилета и визовая анкета. При отсутствии замечаний к заявлению виза выдается на четвертый рабочий день после представления всех необходимых документов.
Россияне стали еще больше интересоваться отдыхом в Азии, включая Японию. С сентября по октябрь 2024 года число заказов туристических путевок туда выросло в 2,5 раза, а доля этого направления составила свыше 3%.
На втором месте оказалась Южная Корея с долей в "бархатный" сезон 2,8%, а также Вьетнам с долей в 1,6%.