В МИД заявили, что РФ ведет переговоры с рядом стран о безвизовом режиме

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Россия ведет с рядом стран переговоры о безвизовом режиме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статс-секретаря – замминистра иностранных дел РФ Евгения Иванова.

По его словам, с некоторыми из них переговорный процесс находится на более продвинутой стадии, с другими – на менее.

Он отметил, что не хотел бы из-за этого сейчас освещать подробности. По его словам, МИД проинформирует, когда будет результат.

Ранее на Шри-Ланке вступило в силу решение о выдаче бесплатных виз гражданам России. Новый режим также распространяется на туристов из Китая, Японии, Индии, Таиланда, Индонезии и Малайзии. Программа будет действовать до 31 марта.

До этого замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что российская сторона продолжает активно работать над развитием сотрудничества с азиатскими странами. Он напомнил, что уже сегодня безвизовый режим достаточно успешно осуществляется с целым рядом таких государств.

Ангола ввела безвизовый режим для россиян