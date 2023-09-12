Россия активно работает над отменой виз со странами Азии – МИД РФ

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Российская сторона проводит активную работу над отменой виз со странами Азии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Андрея Руденко.

Он назвал эту работу крайне важной. Руденко также отметил, что на данный момент имеется целый ряд стран Азии, с которыми безвизовый режим осуществляется достаточно успешно.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал, что Россия работает над полной отменой туристических виз с пятью странами Ближнего Востока и Азии.

Речь идет о странах, откуда в Россию можно привлечь обеспеченных туристов, а именно Кувейте, Омане, Бахрейне, Саудовской Аравии и Малайзии.

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