Ангола планирует ввести безвизовый режим для россиян

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Ангола собирается ввести безвизовый режим для россиян. Об этом сообщает газета "Известия".

"Законопроект о безвизовом въезде в Анголу для граждан стран G20, в том числе и России, проходит межведомственное согласование, по итогам которого будет передан в парламент Анголы и утвержден", – заявил посол РФ в Анголе Владимир Тараров.

Он уточнил, что данная инициатива является прямым указанием руководства страны для развития инвестиционного и туристического потенциала. По его словам, ее уже принял Совет министров страны, являющийся главным исполнительным органом республики.

На данный момент консульский сбор для получения туристической визы в Анголу составляет порядка 100 долларов.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что российская сторона активно работает над тем, чтобы добиться полной отмены виз со странами исламского мира. Это положительно отразится на развитии отношений в сфере туризма и бизнеса, подчеркнул он.

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