РФ предложила пяти странам Ближнего Востока и Азии ввести безвизовый режим

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Россия работает над полной отменой туристических виз с пятью странами Ближнего Востока и Азии. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

"Мы развиваем тему перехода к "безвизу". Из стран, с которыми мы работаем, это страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии", – сказал министр в ходе Восточного экономического форума.

Он уточнил, что речь о странах, откуда в Россию можно привлечь обеспеченных туристов, а именно Кувейте, Омане, Бахрейне, Саудовской Аравии и Малайзии.

Ранее консул КНР в Казани Чэнь Божуй не исключил отмену в перспективе виз для индивидуальных туристов из РФ. Он напомнил, что на сегодняшний день уже не требуются визы путешествующим в рамках тургрупп.

