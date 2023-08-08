Италия приостановила выдачу виз россиянам и белорусам за инвестиции

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Итальянские власти приостановили программу выдачи "золотых виз" в обмен на инвестиции для граждан России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте министерства по делам предприятий и продукции "сделано в Италии".

"Настоящим уведомляется о приостановлении действия программы для граждан России и Белоруссии в соответствии с распоряжением председателя комитета от 14.07.2023 года в соответствии с Рекомендацией C (2022) 2028 ЕС", – сказано в сообщении.

Ведомство напомнило, что программу Investor Visa for Italy разработали и запустили в декабре 2017 года. Власти Италии сделали это для привлечения зарубежных инвестиций.

Так, граждане стран, которые не входят в Евросоюз, желающие инвестировать в стратегические активы для развития экономической системы Италии, могли оставить заявку на получение специальной визы сроком на 2 года. Ее выдавали за инвестиции в итальянское акционерное общество на сумму не менее 500 тысяч евро, в государственные бумаги на сумму не менее 2 миллионов евро и за благотворительный взнос в размере не менее 1 миллиона евро в области образования, культуры, научных исследований, сохранения культурного и ландшафтного наследия и управления иммиграцией.

Также Финляндия прекратила выдачу виз через генконсульство в Санкт-Петербурге и визовые центры VSF с 1 августа. При этом заявки, поданные до августа, будут рассматриваться в штатном режиме.

В свою очередь, Китайский визовый центр официально заработал в Санкт-Петербурге. Он может обслуживать более 300 человек в день.

Китай возобновляет выдачу всех категорий виз иностранцам с 15 марта