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Финляндия прекратит выдачу виз через генконсульство в Санкт-Петербурге с 1 августа, а также через визовые центры VSF с 1 августа. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

"С 1 сентября 2023 года посольство Финляндии в Москве возьмет на себя обязанности по консульским и иммиграционным вопросам, которые ранее решались в Санкт-Петербурге. С этого дня посольство в Москве будет нести ответственность за все паспортные и нотариальные услуги и заниматься всеми делами граждан Финляндии, нуждающихся в помощи в России", – говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД Финляндии объявили о прекращении работы визовых центров VSF с 1 августа. Отмечается, что заявки, поданные до августа, будут рассматриваться в штатном режиме.

Россия приняла решение отозвать согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге 6 июля. В МИД РФ назвали шаг "ответными мерами на конфронтационные действия финских властей". Решение вступит в силу с 1 октября.

Позже Финляндия в качестве контрмеры отозвала согласие на работу генконсульства РФ в Турку. Диппредставительство также прекратит свою деятельность с 1 октября. Кроме того, мэрия Турку отменила право генконсульства РФ на аренду коттеджа.

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