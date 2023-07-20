Мэрия финского города Турку отменила право генконсульства РФ на аренду коттеджа

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Мэрия города Турку в Финляндии отменила разрешение на пользование коттеджем, расположенного на острове Какскерра. Там находилось российское генеральное консульство.

"Верное решение. Турку немедленно прекратит использование так называемого коттеджа в Какскерра, Турку, который использовался сотрудниками генерального консульства. Письмо о расторжении договора будет отправлено незамедлительно", – написала мэр города Минна Арве на своей странице в Twitter.

Накануне финская сторона отозвала согласие на деятельность российского генконсульства в Турку с 1 октября 2023 года.

Поводом для этого послужило аналогичное действие со стороны Москвы. 6 июля МИД РФ вызвал посла Финляндии Антти Хелантеря. Ему выразили протест в связи с дискриминацией граждан России и с проводимой Хельсинки антироссийской политикой. С 1 октября согласие на работу генконсульства Финляндии в Петербурге будет отозвано.

После этого президент республики Саули Ниинисте заявил, что Хельсинки в обязательном порядке ответят на действия Москвы.

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