Финляндия обновляет железную дорогу для ускоренной переброски войск НАТО к России – СМИ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Финляндии приступили к модернизации железной дороги, связывающей страну со Швецией, для ускоренной переброски войск Североатлантического альянса к России. Об этом пишет Reuters.

По информации издания, после вступления Финляндии в НАТО Альянс начал рассматривать Северо-Западную Европу как единый военный блок.

Обновление железной дороги Лаурила – Торнио – Хапаранда планируется завершить в следующем году. Это позволит странам НАТО быстрее перебрасывать военную технику к границам РФ в случае конфликта с Москвой.

Генерал-майор США в отставке Гордон Дэвис-младший заявил, что в случае возможного столкновения с РФ Альянс и Финляндия должны обеспечить контроль над Баренцевым морем и защищать корабли, которые будут доставлять подкрепления НАТО.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Финляндия, вступив в НАТО, стала ретранслятором "североатлантических хозяев".

До этого президент Финляндии Саули Ниинисте и комитет по внешней политике при правительстве страны договорились сохранить действующие ограничения на въезд для россиян и не исключили возможности их ужесточения.