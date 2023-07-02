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Джо Байден посетит Британию, Литву и Финляндию с 9 по 13 июля. Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

"Сначала президент Байден отправится в Лондон для встреч с королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком, направленных на укрепление тесных отношений между нашими государствами. Затем с 11 по 12 июля президент посетит Вильнюс для участия в 74-м саммите НАТО", – отмечается в заявлении Жан-Пьер.

Из Литвы Байден 13 июля вылетит в столицу Финляндии Хельсинки, где примет участие в саммите НАТО и глав скандинавских стран.

Ранее Лавров заявил, что Байден не проявляет интереса к урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Запад открыто говорит о желании перетянуть друзей, единомышленников и партнеров России на сторону президента Украины Владимира Зеленского в стремлении "нанести России стратегическое поражение". Лавров подчеркнул, что страны глобального Юга отказались от подписывания совместных заявлений с Западом на встрече в Копенгагене, посвященной Украине.