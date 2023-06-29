Ведущий Fox News назвал Байдена позором США

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Ведущий Fox News Шон Хэннити назвал Джо Байдена позором США, сообщает "Газета.ру".

В эфире телеканала журналист прокомментировал резкую негативную реакцию американского лидера на вопросы репортеров о сделке его сына Хантера со следствием по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и незаконном приобретении оружия, а также его предполагаемых контактах с китайскими и украинскими компаниями.

По мнению Хэннити, президент считает себя неприкасаемым и не может поверить в то, что его спрашивают о крупном скандале вокруг его сына.

"Джо Байден не милый, невинный, любящий дедушка. Он пожизненный дегенерат, плагиатор, парень, который использовал свои десятилетия на государственной службе, чтобы разбогатеть самостоятельно и умножить доходы своей семьи", – заявил Хэннити.

Он заявил, что на этом пути Байден почти никому не оказывал помощи, в том числе своей внучке, четырехлетней дочери Хантера, которую глава Белого дома отказывается признавать. По словам телеведущего, поведение семьи президента настолько отвратительно, что уже беспокоит даже Демократическую партию.

"Байден – это позор. Америка заслуживает лучшего", – подытожил Хэннити.

Ранее сын Джо Байдена Хантер признал себя виновным по трем обвинениям властей США в рамках сделки с прокуратурой. Речь идет о двух налоговых правонарушениях, а также об обвинении, связанном с хранением оружия.

Конгресс США установил, что семья Байдена получила более десяти миллионов долларов из КНР и других зарубежных источников. При этом, как указали члены американского парламента, часть этих средств поступала через счета Хантера Байдена.

Отмечается, что семья Байдена получала деньги в период, когда Джо занимал должность вице-президента США. Всего участие в махинациях принимали девять членов его семьи. В то же время их доверенные лица создали сеть из более чем 20 компаний.

Прокуратура США в скором времени предъявит обвинения сыну Байдена – СМИ