Сын Байдена признает свою вину по трем обвинениям властей США – СМИ

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Сын президента США Джо Байдена Хантер признает себя виновным по трем обвинениям властей США в рамках сделки с прокуратурой, сообщает CNN.

Речь идет о двух налоговых правонарушениях, а также об обвинении, связанном с хранением оружия. По данным издания, позже Хантер Байден озвучит признание в суде штата Делавэр.

Ранее конгресс США установил, что семья Байдена получила более десяти миллионов долларов из КНР и других зарубежных источников. При этом, как указали члены американского парламента, часть этих средств поступала через счета Хантера Байдена.

Отмечается, что семья Байдена получала деньги в период, когда Джо занимал должность вице-президента США. Всего участие в махинациях принимали девять членов его семьи. В то же время их доверенные лица создали сеть из более чем 20 компаний.

Прокуратура США в скором времени предъявит обвинения сыну Байдена – СМИ