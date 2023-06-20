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Сын Байдена признает свою вину по трем обвинениям властей США – СМИ
Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Сын президента США Джо Байдена Хантер признает себя виновным по трем обвинениям властей США в рамках сделки с прокуратурой, сообщает CNN.
Речь идет о двух налоговых правонарушениях, а также об обвинении, связанном с хранением оружия. По данным издания, позже Хантер Байден озвучит признание в суде штата Делавэр.
Ранее конгресс США установил, что семья Байдена получила более десяти миллионов долларов из КНР и других зарубежных источников. При этом, как указали члены американского парламента, часть этих средств поступала через счета Хантера Байдена.
Отмечается, что семья Байдена получала деньги в период, когда Джо занимал должность вице-президента США. Всего участие в махинациях принимали девять членов его семьи. В то же время их доверенные лица создали сеть из более чем 20 компаний.
Прокуратура США в скором времени предъявит обвинения сыну Байдена – СМИ
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