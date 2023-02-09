Байден высказался по поводу расследования в отношении своего сына

Фото: ТАСС/АР/Patrick Semansky

Президент Соединенных Штатов Джо Байден полагает, что инициированное республиканцами расследование в отношении его сына Хантера и брата Джима не заинтересует общественность и не сможет далеко продвинуться. Об этом сообщает PBS.

"Общественность не обратит на это внимания... Единственное, что они могут сделать, это напридумывать разного про мою семью. Очень далеко это не продвинется", – подчеркнул Байден.

Ранее сообщалось, что в США намерены провести расследование в отношении действующего президента Байдена в связи с информацией об участии его семьи в международных бизнес-схемах.

Как утверждал республиканец Джеймс Комер, сын американского лидера Хантер мог нажить внушительное состояние на "торговле влиянием".

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