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Представитель Республиканской партии в комитете по надзору палаты представителей США Джеймс Комер пообещал провести расследование в отношении действующего президента США Джо Байдена в связи с информацией об участии его семьи в международных бизнес-схемах. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнил чиновник, расследование будет направлено на установление виновности членов семьи Байдена в мошенничестве, нарушении законов о коррупции и иноагентах, а также в отмывании денег. По его словам, имеющиеся по этому вопросу сведения заставляют рассматривать действующего главу государства как риск для национальной безопасности США.

Комер утверждает, что сын президента Хантер Байден мог нажить внушительное состояние, только сводя представителей мирового бизнес-сообщества с членами своей семьи. Кроме того, не исключено, что тот каким-то образом связан с торговцами людьми.

Осенью 2020 года американская газета New York Post опубликовала электронные письма, в которых содержалась компрометирующая информация о сыне Байдена.

Действующий не тот момент президент США Дональд Трамп говорил о том, что эта утечка подтверждает коррумпированность самого Байдена.



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