Американцев шокировал заработанный Байденом миллион долларов до президентства

Фото: AP Photo/Patrick Semansky

Президент США Джо Байден напомнил, что до президентского поста работал профессором в Пенсильванском университете, на должности которого заработал порядка миллиона долларов.

"Работая профессором, он заработал почти миллион долларов", – говорится в материале New York Post.

При этом, как отмечает издание, в роли профессора Байден провел лишь около 12 лекций.

Читатели газеты, в свою очередь, заявили, что президент США – "наглый мошенник". Один из пользователей предположил, что Байден мог бы стать профессором, если бы нашел дорогу в университет.

"Похоже, единственный талант, которым обладает семья Байденов, заключается в умении зарабатывать деньги абсолютно ни за что", – поделился мнением другой читатель.

Еще один комментатор сообщил, что президенту Америки "пора на покой".

Ранее член палаты представителей Соединенных Штатов Клаудия Тенни сообщила, что Байден был отстранен от реального управления страной из-за когнитивных проблем. По ее словам, американский лидер выполнял обязанности некомпетентно. Оправдать доверие народа он сможет, сдав тест на когнитивные способности, сообщила Тенни.

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