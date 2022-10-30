Байден досрочно проголосовал на промежуточных выборах в конгресс

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден досрочно проголосовал на промежуточных выборах в американский конгресс. Об этом со ссылкой на пресс-пул Белого дома сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что Байден проголосовал в штате Делавэр. Он также заявил журналистам, что после выборов собирается "объехать всю страну".

"Я собираюсь провести остаток времени (до выборов. – Прим. ред.), доказывая, что это не референдум, а выбор, фундаментальный выбор, выбор между двумя очень разными видениями страны", – заявил президент США.

Промежуточные выборы в Палату представителей Соединенных Штатов состоятся 8 ноября 2022 года. В ходе голосования должны быть избраны все 435 членов конгресса, а также 35 из 100 сенаторов.

Ранее Байден заявил о намерении участвовать в президентских выборах в США в сентябре 2024 года. При этом он подчеркнул, что окончательное решение пока не принято.

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