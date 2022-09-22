Экс-конгрессмен назвал единственный способ избежать краха США

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Действующее политическое руководство Соединенных Штатов оторвано от реальности, а США сталкиваются с масштабным экономическим кризисом, заявил экс-спикер нижней палаты американского Конгресса Ньют Гингрич.

В своей статье для The Washington Times он привел подсчеты экономиста Стива Мура, согласно которым, реальные доходы среднего американца за два года снизились на 3 тысячи долларов. Это связано с тем, что стоимость жизни росла быстрее заработной платы.

По мнению Гингрича, масштабную катастрофу в стране учинил действующий президент Джо Байден. Исправить ситуацию, по мнению политика, позволит победа республиканцев на выборах в ноябре.

"Мы должны взять под контроль правительственные расходы, чтобы Америка заработала по-настоящему. Иначе положение станет еще болезненнее, а экономическая ситуация – еще разрушительнее", – заключил Гингрич.

Ранее обозреватель The Washington Times Шерил Чамли заявила, что из-за политики Байдена Соединенные Штаты приближаются к национальной катастрофе. По ее словам, обещания президента США об объединении страны остались не выполнены, а демократы открыто выражают презрение к Америке и ее патриотам.

До этого политический обозреватель Fox News Томи Ларен заявил, что Демократическая партия США после ноябрьских промежуточных выборов в палату представителей планирует сделать Байдена "козлом отпущения" и избавиться от него.

