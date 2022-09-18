США приближаются к катастрофе из-за политики Джо Байдена – СМИ

10:34
Фото: ТАСС/Yuri Gripas/picture alliance/Consolidated
США приближаются к национальной катастрофе из-за политики президента Джо Байдена. Об этом заявила обозреватель американского издания The Washington Times Шерил Чамли.
Автор материала отметила, что обещания Байдена об объединении страны остались не выполнены.
Чамли подчеркнула, что Байден и его сторонники поспособствовали повышению уровня инфляции в стране, а также увеличили расходы на топливо. По ее мнению, демократы открыто выражают презрение к Америке и ее патриотам.
"При Байдене это отвращение лишь усилилось и приобрело совершенно уродливые формы. То, о чем раньше лишь перешептывались, стали говорить в открытую", – резюмировала обозреватель.
До этого Байден назвал экс-президента США Дональда Трампа экстремистом, угрожающим основам США.
Выступая в Филадельфии с речью, посвященной демократическим ценностям и противодействию политике республиканцев, Байден раскритиковал главный политический лозунг Трампа MAGA (Make America Great Again – "Сделаем Америку вновь великой").
В ответ на это Трамп назвал Байдена врагом США. Он добавил, что Байден "оклеветал" 75 миллионов граждан. По его мнению, страна "катится в ад".
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