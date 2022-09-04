Трамп назвал Байдена врагом США

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Фото: depositphotos/actionsports
Экс-президент США республиканец Дональд Трамп назвал действующего лидера Соединенных Штатов демократа Джо Байден врагом страны за то, что тот раскритиковал его сторонников.
Речь Байдена, с которой он в пятницу выступил в Филадельфии, Трамп назвал самой гневной и ненавистнической, когда-либо произносимой американским лидером.
"Наша страна катится в ад. <...> Он (Байден. – Прим. ред.) оклеветал 75 миллионов граждан, назвав их угрозой демократии и врагами страны. <...> Это он враг страны. Враги страны – это он и группа, контролирующая его", – сказал Трамп в ходе выступления в Пенсильвании.
Ранее Байден заявил, что бывший глава Белого дома и его сторонники являются воплощением экстремизма, который угрожает основам политической системы Соединенных Штатов. Он также раскритиковал главный политический лозунг Трампа MAGA (Make America Great Again – "Сделаем Америку вновь великой").
Накануне Трамп назвал Байдена сумасшедшим и страдающим деменцией. Он также заявил, что у действующего американского лидера нет в планах "делать Америку снова великой".
До этого Трамп призвал отменить результаты президентских выборов в США 2020 года и провести новые. Политик отметил, что это должно быть сделано незамедлительно из-за решения ФБР "похоронить" историю с ноутбуком сына Байдена Хантера.
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