Джо Байден провел в отпуске около половины президентского срока – почти 8 месяцев или 228 дней. Так подсчитали в Национальном комитете оппозиционной Белому дому Республиканской партии и опубликовали статистику в соцсетях.

Там объявили, что пошел уже 93-й день отдыха главы Белого дома только в 2022 году. При этом около пяти месяцев Байден отдыхал от дел на атлантическом побережье в штате Дэлавэр, где он обычно проводит отпуск.

Республиканцы также напомнили, что экс-глава США Трамп за весь президентский срок провел в отпуске 132 дня, Барак Обама – 38 дней, а Джордж Буш-младший – 100 дней.