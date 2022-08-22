Reebok возобновит работу в России – СМИ

Фото: depositphotos/suriyawut
Компания Reebok в ближайшее время может возобновить продажи товаров в РФ от лица российского подразделения ООО "ФЛО ОБУВЬ РУ" турецкого холдинга FLO Retailing. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на письма, полученные участниками программы лояльности Reebok.
Клиентов программы попросили дать разрешение на передачу персональных данных подразделению, а также выразить согласие с политикой конфиденциальности компании.
"Пожалуйста, предоставь свое согласие до 15.09.2022", – говорится в рассылке.
До этого сообщалось, что российское подразделение сети спортивных товаров Reebok, заявившее о приостановке своей работы в России, перешло турецкому холдингу FLO Retailing. Известно, что по итогам сделки компания выкупила более 100 точек, где ранее реализовалась продукция Reebok.
Сообщалось, что FLO Retailing известен по развитию брендов U.S. Polo Assn., Polaris, Nine West, Lumberjack и Reno. Компания была основана в начале 1960-х годов Ахметом Зийланом и сейчас работает в 21 стране.
Отмечалось, что продукцию Reebok можно было по-прежнему приобрести в России. Однако одежду и обувь продавали в мультибрендовых магазинах. Сотрудников закрывшихся магазинов компания не увольняла.
Бизнесмены из Турции стали выкупать активы компаний, уходящих из России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: