Reebok возобновит работу в России – СМИ

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Компания Reebok в ближайшее время может возобновить продажи товаров в РФ от лица российского подразделения ООО "ФЛО ОБУВЬ РУ" турецкого холдинга FLO Retailing. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на письма, полученные участниками программы лояльности Reebok.

Клиентов программы попросили дать разрешение на передачу персональных данных подразделению, а также выразить согласие с политикой конфиденциальности компании.

"Пожалуйста, предоставь свое согласие до 15.09.2022", – говорится в рассылке.

До этого сообщалось, что российское подразделение сети спортивных товаров Reebok, заявившее о приостановке своей работы в России, перешло турецкому холдингу FLO Retailing. Известно, что по итогам сделки компания выкупила более 100 точек, где ранее реализовалась продукция Reebok.

Сообщалось, что FLO Retailing известен по развитию брендов U.S. Polo Assn., Polaris, Nine West, Lumberjack и Reno. Компания была основана в начале 1960-х годов Ахметом Зийланом и сейчас работает в 21 стране.

Отмечалось, что продукцию Reebok можно было по-прежнему приобрести в России. Однако одежду и обувь продавали в мультибрендовых магазинах. Сотрудников закрывшихся магазинов компания не увольняла.

