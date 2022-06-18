Adidas и Reebok могут вернуться на российский рынок

Adidas и Reebok закрыли свои магазины, однако их продукцию можно по-прежнему найти в мультибрендовых бутиках. Ходят слухи, что компании скоро возобновят работу в России, своих сотрудников они пока не увольняют.

Подробнее о ситуации на рынке спортивной одежды – в сюжете телеканала Москва 24.

