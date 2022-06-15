В Минпромторге рассказали о размере выплат сокращаемым сотрудникам IKEA в РФ

Фото: ТАСС/Абрамов Денис
Сотрудники IKEA, которые подпадут под сокращение из-за ухода компании из РФ, получат выходное пособие в семикратном размере. Об этом в беседе с ТАСС рассказал замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"Компания сообщила нам, что планирует выплатить сотрудникам компенсацию в размере семимесячной заработной платы, что окажет им поддержку в период адаптации и поиска новой работы", – сказал Евтухов.
Он отметил, что ведомство уже уведомило Генпрокуратуру о решении шведского производителя мебели покинуть РФ с целью совместного контроля за соблюдением компанией трудового законодательства.
В интервью "Газете.ру" Александр Лазаревич, мэр Тихвина, где расположен один из заводов IKEA, заявил, что сокращение сотрудников предприятия станет большой проблемой для города. Он отметил, что до недавних пор на фабрике работали 1 057 местных жителей.
"Они пока зарплату получают. Для нас это огромная проблема. <...> Для нас как территории главное – это НДФЛ и рабочие места. Люди были обеспечены работой, плюс к этому порядка тысячи человек работали подрядчиками. <...> Они тоже пострадают", – сказал градоначальник.
Как отмечает Лазаревич, проблему поможет решить продажа бизнеса IKEA новым владельцам. В то же время он выразил надежду на то, что уволенные работники смогут устроиться на новые должности на других предприятиях города, добавив, что местные власти будут делать все возможное для помощи в трудоустройстве, перепрофилирования специалистов.
В марте 2022 года IKEA приостановила работу своих магазинов в России. 15 июня стало известно, что компания намерена продать все четыре свои фабрики в стране. Также шведы планируют сократить штат розничных магазинов и непосредственно производств. При этом отмечалось, что речь идет не об уходе с рынка, а о сокращении масштабов бизнеса.
IКЕА официально приняла решение уйти с российского рынка
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: