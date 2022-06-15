В Минпромторге рассказали о размере выплат сокращаемым сотрудникам IKEA в РФ

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Сотрудники IKEA, которые подпадут под сокращение из-за ухода компании из РФ, получат выходное пособие в семикратном размере. Об этом в беседе с ТАСС рассказал замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Компания сообщила нам, что планирует выплатить сотрудникам компенсацию в размере семимесячной заработной платы, что окажет им поддержку в период адаптации и поиска новой работы", – сказал Евтухов.

Он отметил, что ведомство уже уведомило Генпрокуратуру о решении шведского производителя мебели покинуть РФ с целью совместного контроля за соблюдением компанией трудового законодательства.

В интервью "Газете.ру" Александр Лазаревич, мэр Тихвина, где расположен один из заводов IKEA, заявил, что сокращение сотрудников предприятия станет большой проблемой для города. Он отметил, что до недавних пор на фабрике работали 1 057 местных жителей.

"Они пока зарплату получают. Для нас это огромная проблема. <...> Для нас как территории главное – это НДФЛ и рабочие места. Люди были обеспечены работой, плюс к этому порядка тысячи человек работали подрядчиками. <...> Они тоже пострадают", – сказал градоначальник.

Как отмечает Лазаревич, проблему поможет решить продажа бизнеса IKEA новым владельцам. В то же время он выразил надежду на то, что уволенные работники смогут устроиться на новые должности на других предприятиях города, добавив, что местные власти будут делать все возможное для помощи в трудоустройстве, перепрофилирования специалистов.

В марте 2022 года IKEA приостановила работу своих магазинов в России. 15 июня стало известно, что компания намерена продать все четыре свои фабрики в стране. Также шведы планируют сократить штат розничных магазинов и непосредственно производств. При этом отмечалось, что речь идет не об уходе с рынка, а о сокращении масштабов бизнеса.

