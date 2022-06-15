Hoff может рассмотреть возможность покупки активов уходящей из РФ IKEA

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Hoff может рассмотреть приобретение активов уходящей из РФ IKEA, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на генерального директора сети Максима Гришакова.

Он уточнил, что каждый крупный игрок на мебельном рынке на сегодняшний день вынужден пересматривать и менять свою стратегию развития в связи со сложившейся ситуацией, в том числе с сокращением деятельности IKEA.

"Важно понимать, что у нас было много точек пересечения: регионы присутствия и даже одни и те же торговые центры, поэтому Hoff готов рассматривать активы шведского ретейлера в случае соответствующего предложения – это входит в нашу стратегию развития и открытия новых точек", – отметил Гришаков.

Затрагивая вопрос о производственных активах, гендиректор Hoff заявил, что компания всегда наращивает пул поставщиков.

"Сейчас мы заинтересованы, чтобы потенциальные клиенты понимали, что Hoff – единственный на рынке мебели и товаров для дома игрок формата One Stop Shopping. В рамках этой стратегии и стратегии развития нашего ассортимента мы также можем претендовать на новые производства", – отметил он.

Однако, по словам Гришакова, подобных предложений сеть на данный момент не получала. Поэтому еще рано говорить о том, какие именно площадки будут привлекательны для Hoff. Кроме того, все будет зависеть от того, с каким предложением выйдет IKEA.

IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России 15 июня. Компания планирует начать поиск новых владельцев для всех российских фабрик, которые располагаются в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Розничный бизнес IKEA в РФ пока приостановлен, в связи с чем будет сокращен штат сотрудников.

Эксперт рынка товаров народного потребления Александр Афиногенов, в свою очередь, усомнился в окончательном уходе IKEA из РФ. По его словам, сеть ненадолго покинула российский рынок. Как только обстановка наладится, все вернется обратно.