Торговые центры "Мега" продолжат свою деятельность

Материнская компания IKEA Ingka Group заявила, что торговые центры "Мега" продолжат работать, несмотря на уход шведской компании с российского рынка.

Проблем с доступностью лекарств в России на сегодня нет. Об этом сообщили в Минздраве.

РЖД впервые отправит туристический поезд из Москвы в Белоруссию в августе.

