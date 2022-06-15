Представители талибов прибыли на ПМЭФ

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Представители запрещенного в России движения "Талибан" Мохаммадионас Моссайн и Джамал Насир Гарвал прибыли на ПМЭФ, сообщает РИА Новости. Речь идет о замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана и главе афганской дипмиссии соответственно.

Афганская делегация прогулялась по павильонам форума. Ожидается, что они могут обсудить с российскими партнерами поставки пшеницы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что речи о признании в России "Талибана" сейчас не идет.

"Мы об этом неоднократно говорили. Давать какие-то прогнозы бесполезно", – заявил представитель Кремля.

Петербургский международный экономический форум пройдет 15–18 июня. Владимир Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ 17 июня в очном формате. Российский лидер будет говорить о влиянии антироссийских санкций на мировую экономику.

По словам Пескова, ПМЭФ посетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, однако он будет не единственным зарубежным лидером.

