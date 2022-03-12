В Москве разработали медицинские лифты с обеззараживанием воздуха

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве разработали специальные медицинские лифты "Стриж", оборудованные системой обеззараживания воздуха. Об этом со ссылкой на столичный департамента жилищно-коммунального хозяйства сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Разработкой лифтов занимались специалисты АО "Мослифт". Главной особенностью новых моделей являются увеличенные размеры двери и кабины, позволяющие свободно перевозить пациентов на каталках и реанимационных кроватях.

Поверхности купе и дверей покрыты специальной низкоуглеродистой медицинской сталью типа 304, устойчивой к регулярной обработке агрессивными антисептическими средствами.

Генеральный директор АО "Мослифт" Вартан Авакян отметил, что в конструкции "Стрижей" применяются узлы и детали, имеющие высокую надежность, что особенно важно для больничных лифтов, подверженных высокой нагрузке.

"Главный привод лифта обеспечивает до 240 пусков в час — это самый высший стандарт по аналогии с оборудованием ведущих производителей", – добавил Авакян.

Он подчеркнул, что срок гарантии для лифтов данной модели увеличен до пяти лет.

При изготовлении "Стрижей" используют безредукторные лебедки и роликовые башмаки, что делает лифты экологичными и энергоэффективными. Механизмы позволяют сделать ход кабины плавным, без вибраций. Двери предусмотрены автоматические. Воздух внутри лифта постоянно вентилируется и проходит обработку ультрафиолетовыми рециркуляторами, установленными в кабине.

Гендиректор АО "Мослифт" подчеркнул, что внедрение обеззараживающих систем позволяет проводить обработку воздуха облучателями на всем пути следования пациента.

"До сегодняшнего дня исключением оставался только лифт, но мы оперативно решили эту задачу, оборудовав кабины своими УФ-рециркуляторами, эффективность которых на 98% подтверждена Институтом эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи", – подчеркнул он.

Кроме того, медицинские лифты оснащают системой высокой точности на этаже, бесперебойным питанием и режимом эвакуации пассажиров. Это позволяет кабине доехать до ближайшей по ходу движения остановки и откроет двери в случае отключения электричества.

Еще одна важная функция "Стрижа" – встроенная система приоритета вызова. Благодаря данной опции медик сможет с помощью бесконтактной RFID-карты перевести лифт в режим приоритета в случае необходимости срочной транспортировки пациента в критическом состоянии.

Ранее в 2021 году в Москве произвели порядка 15 тысяч лифтов. В городе функционируют четыре производителя лифтов, а также одно предприятие, специализирующееся на производстве лебедок.