Ретейлеры рассказали о ситуации с поставками бытовой техники

Ретейлеры рассказали о ситуации с ассортиментом бытовой техники, который в последнее время сократился из-за проблем с поставками.

В СМИ сообщают, что поставок электроники практически нет, несмотря на то, что в магазинах по-прежнему видно разнообразие. Какие товары уже завозят по параллельному импорту? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.