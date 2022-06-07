Приложение для онлайн-голосования будет доступно на российских маркетплейсах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций объявило, что россияне смогут скачать приложения для дистанционного электронного голосования в отечественных маркетплейсах. Об этом сообщает РИА Новости.

"Приложение для онлайн-голосования можно будет скачать в защищенных российских магазинах для Android (RuStore и NashStore)", – заявили в ведомстве.

По информации Минцифры, прием заявлений на участие в онлайн-голосовании через госуслуги начнется 26 июля и продлится до 6 сентября.

Также в министерстве рассказали об усовершенствовании формата наблюдения за выборами. В частности, наблюдателей можно будет назначать через портал госуслуг, даже если в определенном регионе будут проведены только муниципальные выборы.

7 июня председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что Калининградская, Ярославская, Новгородская, Курская, Псковская, Томская и Калужская области в настоящее время претендуют на применение системы онлайн-голосования на выборах 11 сентября 2022 года.