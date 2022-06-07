В ЦИК РФ назвали регионы-претенденты на применение онлайн-голосования на выборах 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Калининградская, Ярославская, Новгородская, Курская, Псковская, Томская и Калужская области в настоящее время претендуют на применение системы онлайн-голосования на выборах 11 сентября 2022 года, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

"На сей момент семь регионов претендуют на право применения федеральной платформы дистанционного электронного голосования на выборах в грядущем сентябре", – цитирует ее ТАСС.

Памфилова отметила, что заявки перечисленных регионов будут рассмотрены в среду, 8 июня, на заседании ЦИК.

Ранее ЦИК России объявил о старте избирательной кампании по выборам, назначенным на единый день голосования, 11 сентября.

Уточняется, что в единый день голосования в РФ пройдут выборы 15 глав регионов, а также выборы депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах.

Также на 11 сентября назначены выборы в тех субъектах, где их главы оставили свои посты.

