Совфед одобрил закон о единых правилах онлайн-голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий в России единые правила применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах и референдумах.

Закон предусматривает проведение голосования в электронной форме. Сроки его проведения и системы, которые будут для этого применяться, определяются специальной комиссией. Решение о применении ДЭГ на федеральных выборах будет принимать ЦИК.

Для участия в онлайн-голосовании потребуется регистрация через специальный интернет-портал. Повторное голосование граждан, уже отдавших свой голос, не допускается. Допущенный к ДЭГ избиратель уже не может получить бюллетень на избирательном участке. Между тем техническими средствами для участия в онлайн-голосовании гражданин может воспользоваться в помещении для голосования или ином помещении в случаях, предусмотренных порядком такого голосования.

Кроме того, изменится и формирование участковых комиссий. Они могут быть объединены, если общее число избирателей на участке составляет более 3 тысяч. Вводить подобный подход к формированию комиссий предлагают в городах федерального значения, административных центрах субъектов РФ и городских округах с численностью избирателей более 500 тысяч человек. Согласовывать решение об объединении будут избирательная комиссия субъекта и ЦИК.

Меняет закон и действие муниципальных избирательных комиссий. Они будут упразднены с 1 января 2023 года. Вопросами подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления и местного референдума будут заниматься территориальные комиссии. При этом по решению избирательной комиссии субъекта РФ полномочия избиркома могут возлагаться на участковую комиссию, действующую в границах данного муниципального образования.

Предусматривает закон также изменение порядка назначения членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. В частности, при проведении федеральных выборов выдвигаемые по спискам кандидаты или партии смогут назначать только одного члена ЦИК и одного члена регионального избиркома. На уровне выборов в органы власти субъекта РФ назначение может происходить только в региональную комиссию.

Меняет закон и назначение наблюдателей. По новым нормам в каждую участковую, территориальную и окружную комиссии партии и кандидаты смогут назначать до трех наблюдателей.

Регламентирует документ и круг лиц, которые не могут избираться. Так, участвовать в выборах в течение пяти лет запрещено бывшим главам регионов, отрешенным от должности президентом РФ. Аналогичное правило распространяется на лиц с погашенной или снятой судимостью за преступления экстремистской направленности, а также осужденных за ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Меняется и подход к деятельности иноагентов. Минюст будет вести единый реестр сведений о физических лицах, выполняющих функции иностранного агента либо аффилированных с ним лицами. В него будут включаться сведения о лицах, выполняющих функции иностранного агента, СМИ-иноагентах, а также работниках, членах, учредителях или руководителях НКО-иноагентов и незарегистрированных общественных объединений-иноагентов, а также о тех, кто вел политическую деятельность на получаемые от данных организаций средства.

Включат в реестр учредителей, бывших или нынешних руководителей, работников и лиц, входивших и входящих в состав органов управления СМИ-иноагентов. Получать сведения для реестра Минюст сможет от других органов власти.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон об установлении единых принципов проведения электронного голосования для всех выборов и референдумов. Для голосования необходимо будет пройти идентификацию, аутентификацию и подтверждение личности. Закон также предусматривает анонимизацию голосования, их зашифровывание при проведении и расшифровывание после завершения.