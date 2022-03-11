Госдума приняла закон о распространении электронного голосования на все выборы РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Госдума приняла в окончательном чтении закон об установлении единых принципов проведения электронного голосования для всех выборов и референдумов. Об этом сообщает пресс-служба органа.
Согласно закону, дистанционное голосование должно проводиться с использованием ГАС "Выборы" и других государственных информационных систем, которые прошли сертификацию. Для голосования необходимо будет пройти идентификацию, аутентификацию и подтверждение личности. Закон также предусматривает анонимизацию голосования, их зашифровывание при проведении и расшифровывание после завершения. Кроме того, после волеизъявления нельзя сделать это повторно.
Если избиратель получил доступ к электронному голосованию, то он уже не сможет получить бюллетень на участке. Законом также устанавливаются требования к кандидату на выборах. В частности, на должность высшего должностного лица субъекта России не может избираться человек, которого отстранил от этой должности президент РФ. Ограничение действует на протяжении пяти лет со дня вступления в силу указа об отрешении.
Закон также предусматривает ведение Минюстом РФ единого реестра сведений о физических лицах – иноагентах. Кроме того, если в агитационном материале используется высказывание включенного в реестр лица, то его слова должны предваряться информацией о его статусе.
Также законом расширяется перечень лиц, которые не могут быть кандидатами. В него входят осужденные за экстремистские преступления, судимость которых снята или погашена, – до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости. В список войдут и осужденные за понуждение к действиям сексуального характера несовершеннолетнего, за половое сношение с не достигшим 16 лет лицом. Избираться не могут и люди, осужденные по другим статьям.
Ранее зампредседателя Госдумы Владислав Даванков рассказал, что законопроект о дистанционном электронном голосовании дорабатывался с привлечением IT-специалистов. В частности, предлагалось закрепить гарантии для избирателей на случай сбоя в системе ДЭГ: при необходимости они смогут переголосовать традиционным образом, придя на участок.
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