Медведев оценил электронное голосование в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заместитель председателя Совбеза России, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев рассказал о своем отношении к электронному голосованию. Об этом сообщает RT.

Он выразил мнение, что рано или поздно голосование во всем мире перейдет в электронный формат. Медведев отметил, что вопрос только в верификации итогов.

"И здесь и государство свое слово должно сказать, и люди должны верить в те результаты, которые получаются путем электронного голосования, голосования в онлайне. Поэтому за электронным голосованием, вне всякого сомнения, будущее", – отметил он.

Зампредседателя Совбеза добавил, что у россиян должна остаться возможность голосовать и онлайн, и традиционно.

Также Медведев подчеркнул, что во многих странах мира установлена штрафная и уголовная ответственность за отказ от голосования, но в России вряд ли пойдут по этому пути.

"Хотя, еще раз говорю, история мировая это знает. Но удобство голосования для любого современного человека, мне кажется, выдвигается на передний план", – сказал он.

Ранее стало известно, что итоговая явка на выборы в Госдуму составила 51,72%. В выборах приняли участие 56 миллионов 483 тысячи 685 избирателей. Всего в списки избирателей были включены 109 204 662 человека.

Выборы прошли в России с 17 по 19 сентября включительно. В них приняли участие 14 партий. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заявил, что онлайн-голосование в столице прошло в полном соответствии с законом. По его словам, в Московскую городскую избирательную комиссию не поступило ни одной жалобы на результаты ДЭГ. Но он уточнил, что Мосгоризбирком зафиксировал пять жалоб по поводу наблюдения за электронным голосованием.