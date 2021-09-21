На зарубежных участках на выборах в Госдуму проголосовали более 192 тыс россиян

16:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На зарубежных участках на выборах в Госдуму проголосовали более 192 тысяч россиян. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Выборы прошли на всех ранее заявленных участках, их было 348. Явка составила 192 194 человека. Для сравнения, в 2016 году – 205,2 тысячи человек, президентские выборы 2018 года – 474,4 тысячи человек. Я бы хотела обратить внимание на важное отличие: речь идет о ситуации проведения волеизъявления граждан в условиях пандемии. В каждой стране существуют свои ограничения, но, несмотря на это, наши загранучреждения справились с задачей", – пояснила Захарова.
Она отметила, что МИД РФ не зафиксировал угроз безопасности и крупных провокаций на зарубежных участках.
"В ряде стране – речь идет о Нидерландах, США, в частности о генконсульстве в Хьюстоне, – имели место демонстрации, пикеты сторонников так называемой несистемной оппозиции, которые не повлияли на функционирование зарубежных участков. Про ситуацию на Украине я не говорю, это уже хроника. В целом все прошло штатно. Крупных провокационных действий зафиксировано не было. Каких-либо угроз безопасности для загранучреждений также не было", – рассказала официальный представитель МИД России.
Захарова также прокомментировала обвинения о непрозрачности выборов, поступившие с американской стороны. По словам представителя МИД, США "поспешили присоединиться к русофобскому хору из Европарламента при оценке выборов в Госдуму".
Ранее утверждения американских властей о непрозрачности выборов в Госдуму прокомментировали в посольстве РФ в США. Российские дипломаты считают, что подобные обвинения со стороны властей США являются голословными.
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