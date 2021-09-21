Посольство РФ назвало недопустимыми высказывания Великобритании о выборах в Госдуму

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Посольство России в Великобритании считает недопустимыми сделанные МИД королевства заявления по поводу выборов в Госдуму.

"Заявление пресс-службы МИД Великобритании в связи с прошедшими 17–19 сентября выборами в Государственную думу рассматриваем как очередную попытку вмешательства во внутренние дела России. Считаем такие действия недопустимыми в кругу цивилизованных наций", – приводит РИА Новости выдержку из комментария диппредствительства.

Накануне британский МИД выступил с утверждением, что в ходе прошедших в России выборов в Государственную думу произошел подрыв демократических свобод. В заявлении также осуждается проведение выборов в Госдуму в Крыму. МИД Соединенного Королевства в очередной раз назвал полуостров "незаконно аннексированным".

Ранее в посольстве РФ в США прокомментировали утверждения американских властей о непрозрачности выборов в Госдуму. Российские дипломаты считают, что подобные обвинения со стороны властей США являются голословными.