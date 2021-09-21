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Политика

02:00

В посольстве РФ ответили на заявления властей США о непрозрачности выборов в Госдуму

политика выборы в Госдуму

Фото: depositphotos/vladek

В посольстве РФ в США прокомментировали утверждения американских властей о непрозрачности выборов в Госдуму. Об этом сообщается в заявлении, которое пресс-служба дипведомства опубликовала в своем аккаунте в Facebook.

Российские дипломаты считают, что подобные обвинения со стороны властей США являются голословными.

"Народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права. Любые инсинуации об обратном недопустимы", – подчеркнули в посольстве.

Там добавили, что возможные недочеты при голосовании не оказали влияния на общий ход выборов и их итоги.

Ранее в посольстве заявили, что власти России рассчитывают получить объяснения от США по теме кибератак во время выборов, которые осуществлялись с американской территории. В дипведомстве отметили, что в ходе прошедшего голосования в ЦИК выявили беспрецедентное количество кибератак на систему ДЭГ и сайт Центризбиркома.

В ЦИК заявили об успешном отражении массовых кибератак на ДЭГ и сайт Центризбиркома

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