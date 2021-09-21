Россия ждет объяснений по теме кибератак из США во время выборов в Госдуму – посольство

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Власти России рассчитывают получить объяснения от США по теме кибератак во время выборов в Госдуму, которые осуществлялись с американской территории. Об этом сообщается в заявлении посольства РФ в Соединенных Штатах в Facebook.

В дипведомстве отметили, что в ходе прошедшего голосования в ЦИК выявили беспрецедентное количество кибератак на систему ДЭГ и сайт Центризбиркома.

"50% из них зафиксированы именно с территории Соединенных Штатов", – уточнили в посольстве.

Там пояснили, что целью кибератак была дискредитация российской избирательной системы.

"Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счет", – отмечается в заявлении дипломатов.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В них приняли участие 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, Партия роста, РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", а также Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Позднее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказывал о встрече с представителями американских властей в Белом доме и Госдепе по поводу претензий Москвы о вмешательстве в выборы. Дипломат сообщал, что власти Соединенных Штатов запросили на изучение дополнительные материалы по теме.