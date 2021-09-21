Россия ждет объяснений по теме кибератак из США во время выборов в Госдуму – посольство

01:12
Фото: depositphotos/borjomi88
Власти России рассчитывают получить объяснения от США по теме кибератак во время выборов в Госдуму, которые осуществлялись с американской территории. Об этом сообщается в заявлении посольства РФ в Соединенных Штатах в Facebook.
В дипведомстве отметили, что в ходе прошедшего голосования в ЦИК выявили беспрецедентное количество кибератак на систему ДЭГ и сайт Центризбиркома.
"50% из них зафиксированы именно с территории Соединенных Штатов", – уточнили в посольстве.
Там пояснили, что целью кибератак была дискредитация российской избирательной системы.
"Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счет", – отмечается в заявлении дипломатов.
Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В них приняли участие 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, Партия роста, РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", а также Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
Позднее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказывал о встрече с представителями американских властей в Белом доме и Госдепе по поводу претензий Москвы о вмешательстве в выборы. Дипломат сообщал, что власти Соединенных Штатов запросили на изучение дополнительные материалы по теме.
В ЦИК заявили об успешном отражении массовых кибератак на ДЭГ и сайт Центризбиркома
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: