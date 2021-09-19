Дипломаты РФ в США обсудили тему американского вмешательства в российские выборы

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Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал о встрече с представителями американских властей в Белом доме и Госдепе по поводу претензий Москвы о вмешательстве в выборы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы не только направили ноту, но в пятницу у меня были встречи в Белом доме на этот счет, где мы привлекли внимание коллег к недопустимости такого плана действий в отношении российских выборов", – заявил дипломат.

Антонов уточнил, что американские власти запросили на изучение дополнительные материалы по теме.

Он подчеркнул, что Вашингтон занимает отстраненную позицию по поводу компаний Google и Twitter в связи с претензиями о вмешательстве в выборный процесс. Американские власти сослались на то, что данные структуры имеют собственную политику.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее заявил, что Россия со своей стороны предлагает заключить международную конвенцию по наблюдению за выборами. В документе должны быть закреплены параметры формирования числа наблюдателей и критерии оценки выборного процесса.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

