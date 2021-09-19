В РФ выступили за заключение международной конвенции по наблюдению за выборами

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Россия предлагает заключить международную конвенцию по наблюдению за выборами, в которой были бы прописаны критерии по формированию числа наблюдателей и оценки избирательного процесса. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"То, что не существует общепризнанных критериев наблюдения за выборами, оценки этих выборов, наблюдателей в привязке, условно говоря, к количеству избирателей, участков, это проблема. Не существует таких общепризнанных критериев, поэтому любую цифру, квоту можно с этой точки зрения подвергать сомнению", – приводит слова Косачева ТАСС.

Он отметил, что Россия предлагает ОБСЕ обсудить, подготовить и заключить международную конвенцию по наблюдению за выборами, в которой бы учитывались все эти критерии, однако на предложение отвечают отказом.

"Нам они нужны, мы хотели бы их видеть, нам не дают здесь дойти до конечного результата, потому что у наших оппонентов желание "ловить рыбку в мутной воде", – сказал Косачев.

В свою очередь, председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что ЦИК не может понять критерии БДИПЧ ОБСЕ по формированию мониторинговой миссии.

"Мы тоже до сих пор не можем понять их критерии, почему в другие страны, скажем, более западные, можно вообще не посылать (наблюдателей. – Прим. ред.) или в США посылать 33 человека, хотя там в 1,5–2 раза больше избирателей", – сказала Памфилова.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на 10:00 воскресенья, 19 сентября, явка на выборах в Госдуму по России составляет 35,69%. Наибольшие показатели фиксируются в Туве, Кабардино-Балкарии и Чечне, наименьшие – в Санкт-Петербурге.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Первые итоги выборов в Госдуму, как ожидается, будут представлены в 21:00 по московскому времени 19 сентября. Об этом заявил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.