Явка на выборах в Госдуму по России на 10:00 мск 19 сентября составила 35,69%

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Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова рассказала о явке на выборах в Госдуму к 10:00 воскресенья, 19 сентября. Об этом сообщает ТАСС.
"Явка составляет 35,69%", – заявила специалист.
По словам Памфиловой, на данный момент максимальная явка на выборах отмечается в Туве (67,27%), Кабардино-Балкарии (69,18%) и в Чеченской Республике (76,15%). Минимальная явка фиксируется в Санкт-Петербурге (20,69%). Низкие показатели также демонстрируются на выборах во Владимирской области (21,97%) и Ярославской области (21,7% без учета электронного голосования).
Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
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