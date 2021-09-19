В России явка на выборах в Госдуму составила 40,49%

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России, по данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах в Госдуму составила 40,49%.

"Выборы Госдумы, ход голосования: 40,49%", – приводятся данные на табло Центризбиркома.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Первые итоги выборов в Госдуму, как ожидается, будут представлены в 21:00 по московскому времени 19 сентября. Об этом заявил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.