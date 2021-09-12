Захарова заявила о документальном подтверждении вмешательства США в выборы в России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

У российских властей есть документальные подтверждения вмешательства США во внутренние дела России. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Ранее о фактах нарушений МИД РФ сообщило американскому послу Джону Салливану. Дипломату рассказали, что у властей России есть неопровержимые доказательства нарушений российского законодательства американскими цифровыми гигантами.

"Мы на конкретных фактах изложили американской стороне ситуацию, которая доказывает, что с территории Соединенных Штатов Америки с задействованием интернет-платформ, которые принадлежат и модерируются американскими интернет-монополиями, происходят явные акты <...> вмешательства в наши внутренние процессы", – отметила Захарова.

Дипломат пояснила, что речь идет о вмешательстве в российские выборы. Она добавила, что в США пока никак не прокомментировали визит Салливана в МИД.

Ранее в МИД РФ был вызван посол Колумбии Альфонсо Лопес Кабальеро после заявлений о причастности России к протестам в южноамериканской республике.

Тогда министр национальной обороны Колумбии рассказал о кибератаках, которые якобы исходили с территории России. В МИД РФ назвали такое обвинение "безосновательным и ничем не подкрепленным".