МИД Чехии опроверг информацию о вызове посла в Москве

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
МИД Чехии опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о вызове посла республики в МИД РФ в Москве на фоне заявлений Праги по взрывам во Врбетице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя чешского дипведомства Эву Давидову.
"Могу опровергнуть, что господин посол был вызван (в МИД РФ. – Прим. ред.), как сообщили зарубежные агентства", – отметила Давидова.
Она уточнила, что дополнительные подробности будут сообщены позднее.
Отношения между Москвой и Прагой обострились на фоне того, как в середине апреля Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства, определив их как сотрудников СВР и ГРУ и обвинив РФ в причастности к взрывам на военных складах во Врбетице.
Президент Чехии Милош Земан позже заявил о состоятельности нескольких версий взрывов на складах с оружием в Врбетице. Он напомнил, что в рамках первой версии указывается на ошибки при разгрузке вооружения.
Вторая, которую озвучила глава Минюста Мария Бенешова, подразумевает, что взрывы должны были прикрыть недостачу вооружения. Версия юриста фирмы Imex, которая выступала арендатором складов, похожа на предыдущую, но подразумевает взрывы как прикрытие воровства оружия.
28 июня стало известно, что Чехия потребовала от РФ компенсации ущерба за взрывы. Сообщалось, что российскому послу в Чехии Александру Змеевскому была вручена нота с требованием возместить ущерб, причиненный взрывом в Врбетице. Речь идет о сумме примерно в 650 миллионов крон (около 25,5 миллиона евро).
В Москве отреагировали на требование властей Чехии о компенсации за взрывы в Врбетице
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