Захарова сравнила требования о компенсации Чехии с вымогательством

Фото: policie.cz

Требования чешских властей о компенсации от России за ущерб в связи со взрывами в 2014 году в МИД РФ сравнили с действиями вымогателей. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель министерства Мария Захарова.

"Что творится в головах чешских политиков, которые не первый месяц придумывают, как еще ухудшить двусторонние отношения, уже невозможно понять. Да и не нужно. Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус", – говорится в ее публикации.

Она отметила, что тех, кто действует подобным образом, а именно требует денег с угрозами и оскорблениями, называют вымогателями.

Ранее власти Чехии потребовали от РФ компенсации ущерба из-за взрывов в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице, в причастности к которым они подозревают российские спецслужбы.

Российскому послу в Чехии Александру Змеевскому была вручена нота с требованием возместить ущерб. Речь идет о сумме примерно в 650 миллионов крон (около 25,5 миллиона евро).