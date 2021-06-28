Чехия потребовала компенсацию от РФ после взрывов во Врбетице – СМИ

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Из-за взрывов в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице, в причастности к которым Чехия подозревает российские спецслужбы, власти данной страны потребовали от РФ компенсации ущерба. Об этом сообщает газета Mlada fronta Dnes.

Уточняется, что российскому послу в Чехии Александру Змеевскому была вручена нота с требованием возместить ущерб, причиненный взрывом в Врбетице. В статье сообщается, что речь идет о сумме примерно в 650 миллионов крон (около 25,5 миллиона евро).

По информации агентства CTK, заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек сказал Змеевскому, что Прага настаивает на пересмотре решения о включении Чехии в список недружественных России государств.

Отношения между Москвой и Прагой обострились на фоне того, как в середине апреля Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства, определив их как сотрудников СВР и ГРУ и обвинив РФ в причастности к взрывам на военных складах во Врбетице.