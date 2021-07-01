Посла Чехии вызвали в МИД РФ в связи с претензиями Праги по взрывам во Врбетице

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Посла Чехии Витезслава Пивоньку вызвали в МИД РФ в связи с новыми заявлениями по взрывам во Врбетице. Об этом сообщит РИА Новости.

Как уточняется, Прага на днях потребовала от Москвы 25,5 миллиона евро "за ущерб" и исключения из списка недружественных государств.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова отметила, что все это напоминает рассказы о бравом солдате Швейке из произведения Ярослава Гашека.

"Абсолютно та же самая фантасмагория, абсурд, иногда переходящие границы, которые отделяют здравый смысл и абсурд", – сказала она.

Захарова выразила мнение, что дипломатия в этом случае "подменяется литературными жанрами – это швейковщина в чистом виде".

Ранее сообщалось, что отношения между Москвой и Прагой обострились на фоне того, как в середине апреля Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства, определив их как сотрудников СВР и ГРУ и обвинив РФ в причастности к взрывам на военных складах во Врбетице.

Президент Чехии Милош Земан позже заявил о состоятельности нескольких версий взрывов на складах с оружием в Врбетице. Он напомнил, что в рамках первой версии указывается на ошибки при разгрузке вооружения.

Вторая, которую озвучила глава Минюста Мария Бенешова, подразумевает, что взрывы должны были прикрыть недостачу вооружения. Версия юриста фирмы Imex, которая выступала арендатором складов, похожа на предыдущую, но подразумевает взрывы как прикрытие воровства оружия.

28 июня стало известно, что Чехия потребовала от РФ компенсации ущерба за взрывы. Сообщалось, что российскому послу в Чехии Александру Змеевскому была вручена нота с требованием возместить ущерб, причиненный взрывом в Врбетице. Речь идет о сумме примерно в 650 миллионов крон (около 25,5 миллиона евро).

