МГИК: онлайн-голосование в Москве прошло в полном соответствии с законом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заявил на заседании ЦИК, что онлайн-голосование в столице прошло в полном соответствии с законом, сообщает ТАСС.

"Дистанционное электронное голосование проходило в полном соответствии с требованиями федерального закона о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве", – отметил председатель Мосгоризбиркома.

По словам Ермолова, в Московскую городскую избирательную комиссию не поступило ни одной жалобы на результаты ДЭГ. Но уточнил, что Мосгоризбирком зафиксировал пять жалоб по поводу наблюдения за электронным голосованием.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что практику электронного голосования следует внедрять как можно шире.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвовали 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.