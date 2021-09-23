В Общественной палате назвали готовые к проведению онлайн-голосования регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
К проведению дистанционного электронного голосования уже готовы Татарстан, Санкт-Петербург, Московская, Новосибирская и Свердловская области, Краснодарский и Ставропольский края. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Общественную палату.
В Общественной палате считают, что все регионы необходимо привлечь к онлайн-голосованию к 2024 году.
"Дистанционная форма лишь удобно дополняет традиционный формат. С этим мы должны войти в выборы президента России. У нас есть 2022 и 2023 годы, чтобы подключить остальные регионы", – рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты по общественному наблюдению за ДЭГ Александр Малькевич.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова добавила, что по итогам ДЭГ в этом году станет известно, в каком масштабе двигаться дальше. Однако, по ее словам, многие регионы технологически готовы к проведению онлайн-голосования, но имеют объективные ограничения.
"Санкт-Петербург технологически готов к проведению ДЭГ, но по закону не имеет права применять "Мобильный избиратель". Город подходит по всем параметрам, кроме правового", – отметила Памфилова.
Кроме технологического аспекта, стоит учитывать и уровень доверия населения к системе ДЭГ. По словам Памфиловой, в настоящее время большой процент людей относится к электронному голосованию скептически.
Зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Константин Комков подчеркнул, что формат онлайн-голосования оказался удобен для многих.
"Во всех регионах, которые применяли ДЭГ, высочайшая явка. Физически мы никогда такой не добьемся, а чем больше явка, тем выше доверие к процессу. Задача избирательной и общественной систем – повысить доверие людей к онлайн-голосованию. Нужно более широкое информирование и объяснение фейков, которые были, например, и в этом году", – отметил Комков.
В последующем планируется, что онлайн-голосование будут проводить на единой федеральной платформе.
Ранее в Общественном штабе по наблюдению за выборами предложили всем сомневающимся лично убедиться в корректности итогов ДЭГ. Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко подчеркнул, что будет выложена программа, которая расшифровывает голоса.
Иностранные эксперты обсудили опыт электронного голосования
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