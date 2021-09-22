Общественный штаб предложил сомневающимся убедиться в корректности итогов ДЭГ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Все сомневающиеся могут убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования (ДЭГ), заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

По его словам, несмотря на то что такой аудит не носит юридического характера, можно проанализировать результаты голосования и убедиться в корректности работы системы.

В свою очередь, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко отметил, что у любого желающего есть возможность расшифровать и проверить результаты ДЭГ.

"Мы выложим программу, которая расшифровывает голоса, собранную из исходного кода. После этого любой желающий может расшифровать голоса и посмотреть, как это все выглядит", – сказал Костырко.

Он добавил, что также будет выложен файл с блокчейном и голосами, которые получены благодаря функции "Отложенное решение".

Венедиктов уже заявлял о том, что в корректности учета голосов может убедиться любой человек. Он подчеркнул, что ключ для расшифровки транзакций был размещен в обзервере публично и полностью.

Руководитель штаба также рассказывал об особенностях подсчета голосов онлайн-избирателей, добавив, что главной причиной задержки опубликования данных по онлайн-голосованию стала расшифровка результатов функции "Отложенное решение".

Ранее западные эксперты высоко оценили московскую систему онлайн-голосования. В свою очередь, представитель избирательной комиссии Каталонии предложил создать неформальную лигу государств, применяющих ДЭГ.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах приняли участие 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.