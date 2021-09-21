Иностранные эксперты обсудили опыт электронного голосования

Эксперты из России, Эстонии, Испании и Швейцарии обсудили опыт электронного голосования в разных странах.

Для России это пока новый опыт. А вот, например, в Эстонии электронные системы в избирательный процес начали внедрять больше 10 лет назад.

На выборах в Госдуму российские разработчики использовали самые современные технологии для учета электронных голосов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

